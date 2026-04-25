Fête de la Saint Pierre Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre
Fête de la Saint Pierre Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre samedi 27 juin 2026.
Dompierre-sur-Besbre
Fête de la Saint Pierre
Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-27
Fête de la Saint-Pierre organisée par le Comité des fêtes
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Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 37 18 36 patrick.gautier0982@orange.fr
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English :
Fête de la Saint-Pierre organized by the Comité des fêtes
L’événement Fête de la Saint Pierre Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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