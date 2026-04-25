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Fête de la Saint Pierre Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre

Fête de la Saint Pierre Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre samedi 27 juin 2026.

Lieu : Salle Laurent Grillet

Adresse : Route de Vichy

Ville : 03290 Dompierre-sur-Besbre

Département : Allier

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Tarif :

Dompierre-sur-Besbre

Fête de la Saint Pierre

Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-27

Fête de la Saint-Pierre organisée par le Comité des fêtes
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Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 37 18 36  patrick.gautier0982@orange.fr

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English :

Fête de la Saint-Pierre organized by the Comité des fêtes

L’événement Fête de la Saint Pierre Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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