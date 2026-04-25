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Rassemblement Youngtimers Rue du champ de foire Dompierre-sur-Besbre

Rassemblement Youngtimers Rue du champ de foire Dompierre-sur-Besbre dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Rue du champ de foire

Adresse : La Roseraie

Ville : 03290 Dompierre-sur-Besbre

Département : Allier

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Dompierre-sur-Besbre

Rassemblement Youngtimers

Rue du champ de foire La Roseraie Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Rassemblement de voitures anciennes organisé par le Rétro Mobile Club Dompierrois
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Rue du champ de foire La Roseraie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 67 35  rmcdomp@gmail.com

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English :

Classic car gathering organized by the Rétro Mobile Club Dompierrois

L’événement Rassemblement Youngtimers Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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