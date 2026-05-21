Atelier d’improvisation aux cordes avec le Duo Brady Villa Rohannec’h Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Atelier d’improvisation aux cordes avec le Duo Brady Villa Rohannec’h

Villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Atelier tout niveaux de pratique artistique avec le Duo Brady à l’occasion de leur venue à la Villa Rohannec’h dans le cadre de leur tournée Jazz Migration. Atelier proposé aux instrumentistes à cordes.

Déroulé de l’atelier échauffement physique, percussions corporelles, exercices d’imitations rythmiques et mélodiques, construction d’une base de données de sonorités et modes de jeux, improvisation libre, construction d’un morceau en direct (basse + remplissage + thèmes).

Le Duo Brady est lauréat Jazz Migration 2025.

Atelier proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de musicien·nes émergent·es de jazz et musiques improvisées porté par AJC, avec le soutien du Ministère de la Culture, de la Fondation BNP Paribas, de la SACEM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du CNM, de la SPPF, et de l’Institut Français. .

Villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 32 94

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English :

L’événement Atelier d’improvisation aux cordes avec le Duo Brady Villa Rohannec’h Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-21 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme