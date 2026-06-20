Atelier d’information confort d’été sans climatisation Espace France Services Étang-sur-Arroux

Informations pratiques

Étang-sur-Arroux

Atelier d’information confort d’été sans climatisation

Espace France Services 2B Rue d’Autun Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Vous avez un projet de rénovation dans le Grand Autunois Morvan ?

Vous souhaitez connaître les solutions pour limiter la surchauffe dans votre habitation pendant la période estivale ? Découvrez des conseils simples et pratiques pour améliorer votre confort d’été sans climatisation bons gestes à adopter, choix des isolants, végétalisation des abords de la maison et autres astuces pour garder la fraîcheur.

Participez à un atelier d’information gratuit animé par les conseillers du CAUE 71 à l’Espace France Services d’Etang-sur-Arroux.

Au programme

• Comprendre les phénomènes de surchauffe estivale

• Les bons gestes pour conserver la fraîcheur dans son logement

• Choisir des matériaux et isolants adaptés

• Utiliser la végétation pour améliorer le confort thermique

• Des solutions simples pour limiter le recours à la climatisation

Cet atelier est gratuit et ouvert à tous.

Les conseils proposés sont neutres, indépendants et personnalisés.

Inscription obligatoire .

Espace France Services 2B Rue d’Autun Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 69 05 28 francerenovCCGAM@caue71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’information confort d’été sans climatisation

L’événement Atelier d’information confort d’été sans climatisation Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-06-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II