Atelier d’information confort d’été sans climatisation Espace France Services Étang-sur-Arroux
jeudi 9 juillet 2026 · Espace France Services · Étang-sur-Arroux
Informations pratiques
Étang-sur-Arroux
Atelier d’information confort d’été sans climatisation
Espace France Services 2B Rue d’Autun Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Vous avez un projet de rénovation dans le Grand Autunois Morvan ?
Vous souhaitez connaître les solutions pour limiter la surchauffe dans votre habitation pendant la période estivale ? Découvrez des conseils simples et pratiques pour améliorer votre confort d’été sans climatisation bons gestes à adopter, choix des isolants, végétalisation des abords de la maison et autres astuces pour garder la fraîcheur.
Participez à un atelier d’information gratuit animé par les conseillers du CAUE 71 à l’Espace France Services d’Etang-sur-Arroux.
Au programme
• Comprendre les phénomènes de surchauffe estivale
• Les bons gestes pour conserver la fraîcheur dans son logement
• Choisir des matériaux et isolants adaptés
• Utiliser la végétation pour améliorer le confort thermique
• Des solutions simples pour limiter le recours à la climatisation
Cet atelier est gratuit et ouvert à tous.
Les conseils proposés sont neutres, indépendants et personnalisés.
Inscription obligatoire .
Espace France Services 2B Rue d’Autun Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 69 05 28 francerenovCCGAM@caue71.fr
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English : Atelier d’information confort d’été sans climatisation
L’événement Atelier d’information confort d’été sans climatisation Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-06-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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