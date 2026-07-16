Atelier d’initiation à la composition d’un vitrail, Eglise Saint Georges, Saint-Georges-Motel
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint Georges · Saint-Georges-Motel
Informations pratiques
Atelier d’initiation à la composition d’un vitrail Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Saint Georges Eure
Durée 1h30, 20 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Atelier vitrail ; initiation à la composition d’un vitrail
Eglise Saint Georges 21 rue de l’église, 27710 Saint-Georges-Motel Saint-Georges-Motel 27710 Eure Normandie 06 74 59 73 24 https://aspsgm.sitew.org/ [{« type »: « email », « value »: « aspsgm@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://aspsgm.sitew.org/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 74 59 73 24 »}] Église XIᵉ siècle
Atelier vitrail ; initiation à la composition d’un vitrail