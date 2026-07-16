Exposition de photographies, Eglise Saint Georges, Saint-Georges-Motel

Informations pratiques

Exposition de photographies Samedi 19 septembre, 10h30 Eglise Saint Georges Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Exposition de photographies avant/après. Restauration avec projection du travail sur les statues anciennes

Eglise Saint Georges 21 rue de l’église, 27710 Saint-Georges-Motel Saint-Georges-Motel 27710 Eure Normandie 06 74 59 73 24 https://aspsgm.sitew.org/ Église XIᵉ siècle

Exposition de photographies avant/après. Restauration avec projection du travail sur les statues anciennes