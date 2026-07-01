Concert de musique baroque le tricentenaire de Philidor, Eglise Saint Georges, Saint-Georges-Motel

Informations pratiques

Concert de musique baroque le tricentenaire de Philidor Vendredi 18 septembre, 20h00 Eglise Saint Georges Eure

Durée 1h30, 12€ adhérents de l’association de sauvegarde du patrimoine de Saint Georges Motel, 15€ non adhérents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Concert de musique baroque le tricentenaire de Philidor

Eglise Saint Georges 21 rue de l’église, 27710 Saint-Georges-Motel Saint-Georges-Motel 27710 Eure Normandie 06 74 59 73 24 https://aspsgm.sitew.org/ [{« type »: « email », « value »: « aspsgm@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://aspsgm.sitew.org/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 74 59 73 24 »}] Église XIᵉ siècle

Concert de musique baroque le tricentenaire de Philidor