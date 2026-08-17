Atelier d’initiation à la paléographie Saint-Lô
vendredi 16 octobre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Atelier d’initiation à la paléographie
103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-30 11:30:00
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-30 2026-11-13 2026-11-27
Les archives départementales, Maison de l’histoire de la Manche, vous proposent des ateliers de paléographie, initiation à la lecture de textes anciens puisés dans nos archives seigneuriales, état civil, notariat… .
103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 75 10 10 archives50@manche.fr
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English : Atelier d’initiation à la paléographie
L’événement Atelier d’initiation à la paléographie Saint-Lô a été mis à jour le 2026-08-17 par CD50 Culture
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