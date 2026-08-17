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AGENDA · Saint-Lô

Atelier d’initiation à la paléographie Saint-Lô

vendredi 16 octobre 2026 · Saint-Lô

Atelier d’initiation à la paléographie Saint-Lô

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
103 Rue Maréchal Juin
Ville
50000 Saint-Lô
Département
Manche
Tarif

Saint-Lô

Atelier d’initiation à la paléographie

103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-30 11:30:00

Date(s) :
2026-10-16 2026-10-30 2026-11-13 2026-11-27

Les archives départementales, Maison de l’histoire de la Manche, vous proposent des ateliers de paléographie, initiation à la lecture de textes anciens puisés dans nos archives seigneuriales, état civil, notariat…   .

103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 75 10 10  archives50@manche.fr

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English : Atelier d’initiation à la paléographie

L’événement Atelier d’initiation à la paléographie Saint-Lô a été mis à jour le 2026-08-17 par CD50 Culture

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