Exposition Le Mont Saint-Michel dans l’œil des photographes. Les pionniers et les grands maîtres du XXe siècle, Archives départementales de la Manche, Saint-Lô

Exposition Le Mont Saint-Michel dans l’œil des photographes. Les pionniers et les grands maîtres du XXe siècle 1 septembre – 24 décembre Archives départementales de la Manche Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T09:00:00+02:00 – 2026-09-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-12-24T09:00:00+01:00 – 2026-12-24T17:00:00+01:00

Entre 1863 et 1900, le Mont Saint-Michel connaît de nombreuses transformations qui marquent le monument : fermeture de la maison centrale de détention en 1864, reprise des pèlerinages, début des travaux de restauration à l’abbaye puis dans le village à partir de l’arrivée de l’architecte Edouard Corroyer – élève de Viollet-Leduc – en 1872, développement du tourisme et des infrastructures qui lui sont liées (digue et voie de chemin de fer).

La photographie est le témoin de ces évolutions architecturales, spirituelles et sociales mais l’exemple du Mont Saint-Michel témoigne aussi du développement de la pratique photographique. Or, l’année 2026 sera marquée par le lancement du Bicentenaire de la Photographie, un événement dans lequel s’inscrira pleinement cette exposition.

Les clichés présentés proviendront majoritairement des fonds des Archives de la Manche et de la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie, partenaire de l’exposition.

L’exposition présentera également, mais dans une salle annexe (salle du service éducatif), une sélection de clichés du Mont Saint-Michel signés par de grands noms de la photographie contemporaine. Cette dernière sélection proviendra exclusivement des fonds de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie.

Archives départementales de la Manche 103 Rue Maréchal Juin, 50000 Saint-Lô, France Saint-Lô 50000 Manche Normandie 0233751010 http://www.archives-manche.fr

Entre 1863 et 1900, le Mont Saint-Michel connaît de nombreuses transformations qui marquent le monument : fermeture de la maison centrale de détention en 1864, reprise des pèlerinages, début des de à…

© Archives de la Manche, collection des albums, 5 Fi 7-13