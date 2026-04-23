Atelier Familles > Tataki Zome Saint-Lô
Atelier Familles > Tataki Zome Saint-Lô samedi 6 juin 2026.
Saint-Lô
Atelier Familles > Tataki Zome
5 Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Rendez-vous le 06 juin prochain à 15hau musée d’art et d’histoire de Saint-Lô !
Réaliser votre impression végétale sur tissu à la mode japonaise !
Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr. .
5 Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Familles > Tataki Zome
L’événement Atelier Familles > Tataki Zome Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Lô
À voir aussi à Saint-Lô (Manche)
- Le Tremplin des Hétéroclites Salle Salvador Allende Saint-Lô 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, CPAM de la Manche, Saint-Lô 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, ASCEE 50, Saint-Lô 1 mai 2026
- Championnats de Normandie > Poney sous les pommiers Saint-Lô 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, CA Saint-Lô Agglo, Saint-Lô 1 mai 2026