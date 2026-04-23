Visite guidée nocturne de l’exposition Saint-Lô
Visite guidée nocturne de l’exposition Saint-Lô jeudi 21 mai 2026.
Saint-Lô
Visite guidée nocturne de l’exposition
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Rendez-vous pour une visite guidée nocturne à 19h au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô !
Réservations au 02.33.72.52.55 ou musee@saint-lo.fr .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
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English : Visite guidée nocturne de l’exposition
L’événement Visite guidée nocturne de l’exposition Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Lô
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