Saint-Lô

Nuit des musées

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Rendez-vous le samedi 23 mai pour la nuit des musées au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô de 19h à 22h !

Renseignements au 02 33 72 52 55. .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

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English : Nuit des musées

L’événement Nuit des musées Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Lô