Nuit des musées Saint-Lô
Nuit des musées Saint-Lô samedi 23 mai 2026.
Saint-Lô
Nuit des musées
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Rendez-vous le samedi 23 mai pour la nuit des musées au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô de 19h à 22h !
Renseignements au 02 33 72 52 55. .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit des musées
L’événement Nuit des musées Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Lô
À voir aussi à Saint-Lô (Manche)
- Mai à Vélo 2026, CPAM de la Manche, Saint-Lô 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, ASCEE 50, Saint-Lô 1 mai 2026
- Championnats de Normandie > Poney sous les pommiers Saint-Lô 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, CA Saint-Lô Agglo, Saint-Lô 1 mai 2026
- La Rando des Haras Nationaux Haras National de Saint-Lô Baudre Saint-Lô Manche 1 mai 2026