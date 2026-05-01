Saint-Lô

Les jardins disparus du Mont-Saint-Michel , Conférence de François Saint-James, guide-conférencier de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel

103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20 19:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Montagne de granite sur laquelle les hommes et les siècles ont empilé églises, monastères et murailles… le Mont Saint-Michel apparaît comme un monde minéral… mais il abrite aussi des jardins, comme celui célèbre du cloître, le jardin caché du suisse blotti entre les contreforts du chœur, ou les jardins disparus de l’abbé aux pieds de l’abbaye.

C’est le fil de la longue histoire de ces jardins disparus ou subsistants que François Saint-James défilera lors de cette conférence, lui qui habitant le Mont pendant plusieurs décennies eut le bonheur d’y cultiver son jardin . .

103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 75 10 10

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English : Les jardins disparus du Mont-Saint-Michel , Conférence de François Saint-James, guide-conférencier de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel

L’événement Les jardins disparus du Mont-Saint-Michel , Conférence de François Saint-James, guide-conférencier de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel Saint-Lô a été mis à jour le 2026-05-04 par CD50 Culture