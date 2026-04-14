Visite libre du musée, Centre culturel La Source, Saint-Lô

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 18h00 Centre culturel La Source Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Venez (re)découvrir les collections du musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, ainsi que l’exposition temporaire du moment autour des Territoires de l’enfance.

Centre culturel La Source 5 Place du Champ de Mars, 50000 Saint-Lô, France Saint-Lô 50000 Manche Normandie 0233725255 https://www.saint-lo.fr/decouvrir-bouger/culture/musee-d-art-et-d-histoire Tapisseries du XVIe au XXe siècle. Une rotonde accueille le chef d´œuvre du musée, « la tenture des Amours de Gombauld et Macée », tissée à Bruges à la fin du XVIe siècle.

Portraits peints de la famille des Matignon-Grimaldi.

Peintures du XIXe siècle. La visite du musée s’ouvre par une évocation de l´histoire de la ville, de ses origines à nos jours en passant par la Reconstruction : vestiges de monuments, trésor monétaire du XVe siècle, donation Octave Feuillet, donation Jean Follain, reconstitution d’un appartement des années 1950.

Venez (re)découvrir les collections du musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, ainsi que l’exposition temporaire du moment autour des Territoires de l’enfance.

©Ville de Saint-Lô / M. de Saint-Jorres