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Atelier Famille « Carte Tulipe », Musée d’art et d’histoire – la Source, Saint-Lô

Atelier Famille « Carte Tulipe », Musée d’art et d’histoire – la Source, Saint-Lô

Atelier Famille « Carte Tulipe », Musée d’art et d’histoire – la Source, Saint-Lô dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Musée d'art et d'histoire - la Source

Adresse : saint-lo

Ville : 50000 Saint-Lô

Département : Manche

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Atelier Famille « Carte Tulipe » Dimanche 31 mai, 15h00 Musée d’art et d’histoire – la Source Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T15:00:00+02:00 – 2026-05-31T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-31T15:00:00+02:00 – 2026-05-31T16:30:00+02:00

Musée d’art et d’histoire – la Source saint-lo Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]
Pour célébrer la fête des mères, venez participer à une activité créative avec vos enfants. Atelier Famille

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