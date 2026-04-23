Atelier familles > Carte Tulipe Saint-Lô
Atelier familles > Carte Tulipe Saint-Lô dimanche 31 mai 2026.
Saint-Lô
Atelier familles > Carte Tulipe
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Pour célébrer la fête des mères, venez participer à une activité créative avec vos enfants au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô !
Durée 1h30.
Renseignements au 02 33 72 52 55. .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
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English : Atelier familles > Carte Tulipe
L’événement Atelier familles > Carte Tulipe Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Lô
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