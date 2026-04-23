Saint-Lô

Atelier familles > Carte Tulipe

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Pour célébrer la fête des mères, venez participer à une activité créative avec vos enfants au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô !

Durée 1h30.

Renseignements au 02 33 72 52 55. .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

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English : Atelier familles > Carte Tulipe

L’événement Atelier familles > Carte Tulipe Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Lô