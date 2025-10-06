Théâtre > Marre d’avoir peur ! Saint-Lô

Théâtre > Marre d’avoir peur !

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

2026-05-20

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 20 mai prochain pour le spectacle MARRE D’AVOIR PEUR !

LE CRI WILHELM.

Lui, c’est Basile. Tous les matins, c’est la même histoire. Quand sa maman l’appelle pour le petit-déjeuner, Basile rouspète. Il aime son lit. Il l’aime tellement qu’il voudrait l’emporter avec lui partout où il va. Aussi, Basile répète toujours la phrase suivante Je sais beaucoup de choses sur le dehors. Mais à dire la vérité, du dehors, Basile en a une peur bleue. Bleue ! La simple idée de s’imaginer sur le trottoir de la vie à l’air libre, ça lui donne la nausée. Beurk ! Basile a peur des portes qui claquent, des bêtes poilues, du bruit que fait le réfrigérateur la nuit, des grosses automobiles qui passent dans la rue. Mais surtout, plus que tout, Basile a peur du noir. Et Basile en a marre d’avoir peur …

Jeune public 15h30 et 19h30 Durée 30 min. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie

