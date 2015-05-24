Motor Show World Tour Saint-Lô
Motor Show World Tour Saint-Lô samedi 23 mai 2026.
Saint-Lô
Motor Show World Tour
910 A Rue de Torigni Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Rendez-vous du 23 au 25 mai prochain au parc des expositions de Saint-Lô pour le retour du Motor Show World tour !
Le show dure 1h30 et, avec le même billet d’entrée, le public profite également de notre FAN ZONE !
Pendant 2 heures avant le spectacle, les visiteurs plongent dans les coulisses et vivent une expérience immersive unique autour des Monster Trucks
Baptême en Monster Truck,
Tour de karting,
Visite des Monster Trucks,
Dédicaces des pilotes,
Food trucks,
Boutique souvenirs.
Dates & horaires des shows
Samedi 23 mai à 19h,
Dimanche 24 mai à 15h,
Lundi 25 mai à 15h.
Billetterie sur place, aucune réservation n’est possible.
18 € par adulte à partir de 15 ans
15 € par enfant de 1 à 14 ans inclus
10 € pour les personnes à mobilité réduite
Gratuit jusqu’à 1 an
Paiement en espèces et chèques, pas de CB.
Places limitées.
Les tribunes sont couvertes en cas de pluie. .
910 A Rue de Torigni Saint-Lô 50000 Manche Normandie
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English : Motor Show World Tour
L’événement Motor Show World Tour Saint-Lô a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Saint-Lô
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