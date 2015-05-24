Saint-Lô

Motor Show World Tour

910 A Rue de Torigni Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Rendez-vous du 23 au 25 mai prochain au parc des expositions de Saint-Lô pour le retour du Motor Show World tour !

Le show dure 1h30 et, avec le même billet d’entrée, le public profite également de notre FAN ZONE !

Pendant 2 heures avant le spectacle, les visiteurs plongent dans les coulisses et vivent une expérience immersive unique autour des Monster Trucks

Baptême en Monster Truck,

Tour de karting,

Visite des Monster Trucks,

Dédicaces des pilotes,

Food trucks,

Boutique souvenirs.

Dates & horaires des shows

Samedi 23 mai à 19h,

Dimanche 24 mai à 15h,

Lundi 25 mai à 15h.

Billetterie sur place, aucune réservation n’est possible.

18 € par adulte à partir de 15 ans

15 € par enfant de 1 à 14 ans inclus

10 € pour les personnes à mobilité réduite

Gratuit jusqu’à 1 an

Paiement en espèces et chèques, pas de CB.

Places limitées.

Les tribunes sont couvertes en cas de pluie. .

910 A Rue de Torigni Saint-Lô 50000 Manche Normandie

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English : Motor Show World Tour

L’événement Motor Show World Tour Saint-Lô a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Saint-Lô