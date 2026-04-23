Saint-Lô

Visites flash > Musée d’art et d’histoire

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

A l’occasion du dimanche de gratuité (premier dimanche du mois), venez flâner au musée et laissez-vous surprendre par nos visites flash où un médiateur vous fera découvrir les chefs-d’œuvre de nos collections ou coups de cœur du moment !

Entrée libre Visite à 15,16 et 17h Informations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr

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English : Visites flash > Musée d’art et d’histoire

L’événement Visites flash > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Lô