Atelier d’initiation à la reliure, Bibliothèque de Genève, Genève

Atelier d’initiation à la reliure Samedi 25 avril, 10h00 Bibliothèque de Genève

CHF 15, gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Initiez-vous à l’art de la reliure aux côtés d’Amalia Chraïti-Martin et explorez des techniques créatives, simples et faciles à refaire chez vous: reliure cousue, cahier piqué, carnet à l’élastique ou à l’agrafe. L’atelier vous invite aussi à créer vos propres tampons personnalisés, puis à donner vie à un carnet de notes, un carnet de dessin ou même un mini-zine.

Accessible à tous et toutes dès 12 ans, cet atelier ne demande aucune expérience préalable — seulement l’envie de manipuler le papier, d’expérimenter et de repartir avec des créations uniques faites de vos mains!

Artiste et graphiste, Amalia Chraïti-Martin développe une pratique guidée par une passion pour l’imprimé et les objets papier. Après un Bachelor en communication visuelle, elle construit un parcours pluridisciplinaire où se rencontrent graphisme, photographie et scénographie, avec un intérêt particulier pour les techniques artisanales de l’édition. Ses nombreuses expériences en imprimerie nourrissent ce lien sensible à la matière, aux encres et aux gestes. Aujourd’hui, en parallèle de sa pratique de graphiste indépendante, elle est assistante d’enseignement au pool édition & impression de la HEAD – Genève. À travers ses ateliers, Amalia partage cette passion pour l’imprimé et la reliure.

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.centrephotogeneve.ch/fr/events/atelier-de-reliure »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/

Initiez-vous à l’art de la reliure et explorez des techniques créatives, simples et faciles à refaire chez vous!

Aline Bovard Rudaz