Atelier d’initiation à l’aquarelle Salle Ongi jin Mauléon-Licharre
Atelier d’initiation à l’aquarelle Salle Ongi jin Mauléon-Licharre vendredi 24 avril 2026.
Mauléon-Licharre
Atelier d’initiation à l’aquarelle
Salle Ongi jin Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 16:00:00
Date(s) :
2026-04-24
L’antenne de la ligue contre le cancer, à Mauléon, vous propose de l’initiation à l’aquarelle.
L’atelier est ouvert aux personnes concernées par cette maladie et aux aidants. Laurent Caudine vous guidera durant ce moment de découverte, de détente et de création. Le matériel est fourni. Claudine et Céline vous accueilleront avec le petit café, le thé et des infusions. Les places sont limitées. Inscription obligatoire. .
Salle Ongi jin Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 17 39
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English : Atelier d’initiation à l’aquarelle
L’événement Atelier d’initiation à l’aquarelle Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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