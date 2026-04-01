Atelier d’initiation à l’aquarelle Salle Ongi jin Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre

Atelier d’initiation à l’aquarelle

Salle Ongi jin Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :

2026-04-24

L’antenne de la ligue contre le cancer, à Mauléon, vous propose de l’initiation à l’aquarelle.

L’atelier est ouvert aux personnes concernées par cette maladie et aux aidants. Laurent Caudine vous guidera durant ce moment de découverte, de détente et de création. Le matériel est fourni. Claudine et Céline vous accueilleront avec le petit café, le thé et des infusions. Les places sont limitées. Inscription obligatoire. .

Salle Ongi jin Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 17 39

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English : Atelier d’initiation à l’aquarelle

L’événement Atelier d’initiation à l’aquarelle Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque