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Atelier fabrication de produits d’hygiène et d’entretien Collectif souletin Mauléon-Licharre

Atelier fabrication de produits d’hygiène et d’entretien Collectif souletin Mauléon-Licharre

Atelier fabrication de produits d’hygiène et d’entretien Collectif souletin Mauléon-Licharre mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Collectif souletin

Adresse : 14 rue des frères Barenne

Ville : 64130 Mauléon-Licharre

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Mauléon-Licharre

Atelier fabrication de produits d’hygiène et d’entretien

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Le Collectif souletin et Bil ta garbi proposent un atelier à Mauléon.
Vous avez envie de fabriquer vos produits d’hygiène et d’entretien ? Durant cet atelier, vous apprendrez à fabriquer votre lessive et un produit multi usages. Sans oublier les échanges et astuces sur la fabrication d’autres produits. Sur inscription uniquement.   .

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61 

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English : Atelier fabrication de produits d’hygiène et d’entretien

L’événement Atelier fabrication de produits d’hygiène et d’entretien Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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