Chanteconte les 5 sens pour les 1-3 ans Médiathèque Mauléon-Licharre
Chanteconte les 5 sens pour les 1-3 ans Médiathèque Mauléon-Licharre mercredi 22 avril 2026.
Mauléon-Licharre
Chanteconte les 5 sens pour les 1-3 ans
Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Les enfants sont attendus à la médiathèque de Mauléon.
Les jeunes enfants, de 1 à 3 ans, seront charmés par le chanteconte réunissant les cinq sens. Réservation conseillée. .
Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88
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English : Chanteconte les 5 sens pour les 1-3 ans
L’événement Chanteconte les 5 sens pour les 1-3 ans Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Pays Basque
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