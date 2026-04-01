Chanteconte les 5 sens pour les 1-3 ans Médiathèque Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre

Chanteconte les 5 sens pour les 1-3 ans

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Les enfants sont attendus à la médiathèque de Mauléon.

Les jeunes enfants, de 1 à 3 ans, seront charmés par le chanteconte réunissant les cinq sens. Réservation conseillée. .

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88

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English : Chanteconte les 5 sens pour les 1-3 ans

L’événement Chanteconte les 5 sens pour les 1-3 ans Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Pays Basque