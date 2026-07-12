UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Poullaouen

Atelier d’initiation à l’aquarelle Poullaouen

samedi 25 juillet 2026 · Poullaouen

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
29246 Poullaouen
Département
Finistère
Tarif

Poullaouen

Atelier d’initiation à l’aquarelle

Salle des fêtes Poullaouen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-25 17:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Pendant l’été, Catherine Thuret artiste formée aux Beaux-Arts, donnera des cours d’initiation à l’aquarelle découverte des bases de l’aquarelle, astuces et techniques pour petits et grands.
Inscription sur les coordonnées ci-contre.
Matériel et goûter compris !   .

Salle des fêtes Poullaouen 29246 Finistère Bretagne +33 6 66 00 85 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier d’initiation à l’aquarelle Poullaouen a été mis à jour le 2026-07-05 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

À voir aussi à Poullaouen (Finistère)