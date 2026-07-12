Atelier d’initiation à l’aquarelle Poullaouen
samedi 25 juillet 2026 · Poullaouen
Informations pratiques
Poullaouen
Atelier d’initiation à l’aquarelle
Salle des fêtes Poullaouen Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-25 17:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Pendant l’été, Catherine Thuret artiste formée aux Beaux-Arts, donnera des cours d’initiation à l’aquarelle découverte des bases de l’aquarelle, astuces et techniques pour petits et grands.
Inscription sur les coordonnées ci-contre.
Matériel et goûter compris ! .
Salle des fêtes Poullaouen 29246 Finistère Bretagne +33 6 66 00 85 55
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English :
L’événement Atelier d’initiation à l’aquarelle Poullaouen a été mis à jour le 2026-07-05 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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