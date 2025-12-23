Atelier d’initiation au dégagement de fossiles, Musée Urgonia Orgon
Atelier d’initiation au dégagement de fossiles, Musée Urgonia Orgon samedi 17 janvier 2026.
Atelier d’initiation au dégagement de fossiles
Samedi 17 janvier 2026 à partir de 14h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-17 14:00:00
2026-01-17
Atelier d’initiation au dégagement de fossiles pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans au Musée Urgonia.
Une des étapes importantes du travail du paléontologue est le dégagement, lequel consiste à libérer le fossile de sa gangue calcaire. À l’aide d’outils utilisés en paléontologie, apprenez les techniques nécessaires au dégagement des fossiles trouvés à Orgon.
Inscriptions obligatoires auprès du Musée Urgonia .
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr
English :
Introductory fossil digging workshop for adults and children aged 8 and over at the Musée Urgonia.
