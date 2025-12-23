Atelier d’initiation au dégagement de fossiles, Musée Urgonia Orgon

Atelier d’initiation au dégagement de fossiles

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 14h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Atelier d’initiation au dégagement de fossiles pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans au Musée Urgonia.Familles

Atelier d'initiation au dégagement de fossiles pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans au Musée Urgonia.



Une des étapes importantes du travail du paléontologue est le dégagement, lequel consiste à libérer le fossile de sa gangue calcaire. À l’aide d’outils utilisés en paléontologie, apprenez les techniques nécessaires au dégagement des fossiles trouvés à Orgon.



Inscriptions obligatoires auprès du Musée Urgonia .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

English :

Introductory fossil digging workshop for adults and children aged 8 and over at the Musée Urgonia.

L’événement Atelier d’initiation au dégagement de fossiles Orgon a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence