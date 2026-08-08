Atelier d’initiation au point de Bayeux Centre ArtBeauRéSens La Ferté Macé
mercredi 19 août 2026 · Centre ArtBeauRéSens · La Ferté Macé
Informations pratiques
La Ferté Macé
Atelier d’initiation au point de Bayeux
Centre ArtBeauRéSens 30 rue D’hautvie La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Le centre ArtBeauRéSens accueille Claire Brisard qui partage son savoir faire en broderie au point de Bayeux. Après un premier atelier en juillet qui a réuni 6 personnes , elle donne l’opportunité à d’autres personnes de venir s’essayer à cette pratique spécifique.
Les participants confectionneront une broche pendant l’atelier de deux heures .
Centre ArtBeauRéSens 30 rue D’hautvie La Ferté Macé 61600 Orne Normandie fildemathilde@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’initiation au point de Bayeux
L’événement Atelier d’initiation au point de Bayeux La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-08-01 par Flers agglo
À voir aussi à La Ferté Macé (Orne)
- Cinéma soirée Frissons La Ferté Macé 8 août 2026
- Festi été chants et danses La Ferté Macé 9 août 2026
- Club de lecture La Ferté Macé La Ferté Macé 12 août 2026
- Visite commentée de la ville La Ferté Macé 13 août 2026
- Concert carillonné La Ferté Macé 15 août 2026