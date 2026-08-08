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AGENDA · La Ferté Macé

Atelier d’initiation au point de Bayeux Centre ArtBeauRéSens La Ferté Macé

mercredi 19 août 2026 · Centre ArtBeauRéSens · La Ferté Macé

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Centre ArtBeauRéSens
Adresse
30 rue D'hautvie
Ville
61600 La Ferté Macé
Département
Orne
Tarif

La Ferté Macé

Atelier d’initiation au point de Bayeux

Centre ArtBeauRéSens 30 rue D’hautvie La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Le centre ArtBeauRéSens accueille Claire Brisard qui partage son savoir faire en broderie au point de Bayeux. Après un premier atelier en juillet qui a réuni 6 personnes , elle donne l’opportunité à d’autres personnes de venir s’essayer à cette pratique spécifique.
Les participants confectionneront une broche pendant l’atelier de deux heures   .

Centre ArtBeauRéSens 30 rue D’hautvie La Ferté Macé 61600 Orne Normandie   fildemathilde@gmail.com

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English : Atelier d’initiation au point de Bayeux

L’événement Atelier d’initiation au point de Bayeux La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-08-01 par Flers agglo

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