Atelier d’initiation au point de Bayeux Centre ArtBeauRéSens La Ferté Macé

Informations pratiques

La Ferté Macé

Atelier d’initiation au point de Bayeux

Centre ArtBeauRéSens 30 rue D’hautvie La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Le centre ArtBeauRéSens accueille Claire Brisard qui partage son savoir faire en broderie au point de Bayeux. Après un premier atelier en juillet qui a réuni 6 personnes , elle donne l’opportunité à d’autres personnes de venir s’essayer à cette pratique spécifique.

Les participants confectionneront une broche pendant l’atelier de deux heures .

Centre ArtBeauRéSens 30 rue D’hautvie La Ferté Macé 61600 Orne Normandie fildemathilde@gmail.com

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English : Atelier d’initiation au point de Bayeux

L’événement Atelier d’initiation au point de Bayeux La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-08-01 par Flers agglo