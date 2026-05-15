Atelier d’initiation du verre filé Village de Kerhinet Saint-Lyphard
Atelier d’initiation du verre filé Village de Kerhinet Saint-Lyphard lundi 6 juillet 2026.
Saint-Lyphard
Atelier d’initiation du verre filé
Village de Kerhinet Gîte des écoliers Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-08-31 10:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-08-24 2026-08-31
Atelier découverte de la création des perles en verre filé au chalumeau.
1 personne par atelier. .
Village de Kerhinet Gîte des écoliers Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 40 96 38 lesperlesdels@gmail.com
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English :
L’événement Atelier d’initiation du verre filé Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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