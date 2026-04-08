Atelier dragonologie création d’un oeuf de dragon Château de Comper Concoret
Atelier dragonologie création d’un oeuf de dragon Château de Comper Concoret jeudi 13 août 2026.
Concoret
Atelier dragonologie création d’un oeuf de dragon
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 11:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-13
La dragonnière Elfie est de retour d’une périlleuse mission pour vous apprendre les bases de la dragonologie cours de magie pratique et réalisation d’un oeuf de dragon au programme ! Tous les jeudis à 11h30.
Du 11 juillet au 23 août, le campement des Héritiers de la Table Ronde vous propose ateliers, démonstrations, jeux avec des personnages haut en couleur !
Réservation conseillée. Dès 8 ans. .
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier dragonologie création d’un oeuf de dragon Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Concoret (Morbihan)
- Circuit VTT de Concoret (n°15) Concoret Morbihan 1 mai 2026
- Marché du terroir et de l’artisanat Concoret 1 mai 2026
- Atelier Art et Nature carnet de voyage Concoret 13 mai 2026
- Atelier Art et Nature carnet de voyage Concoret 10 juin 2026
- Archerie et légendes Château de Comper Concoret 14 juillet 2026