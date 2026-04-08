Atelier dragonologie création d’un oeuf de dragon Château de Comper Concoret

Concoret

Atelier dragonologie création d’un oeuf de dragon

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 11:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-13

La dragonnière Elfie est de retour d’une périlleuse mission pour vous apprendre les bases de la dragonologie cours de magie pratique et réalisation d’un oeuf de dragon au programme ! Tous les jeudis à 11h30.

Du 11 juillet au 23 août, le campement des Héritiers de la Table Ronde vous propose ateliers, démonstrations, jeux avec des personnages haut en couleur !

Réservation conseillée. Dès 8 ans. .

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

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English :

L’événement Atelier dragonologie création d’un oeuf de dragon Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande