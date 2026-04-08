Contes obscures de la Table Ronde avec DamEnora Château de Comper Concoret
Contes obscures de la Table Ronde avec DamEnora Château de Comper Concoret mercredi 12 août 2026.
Concoret
Contes obscures de la Table Ronde avec DamEnora
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Chevaliers maudits, métamorphoses et serments brisés Bisclavret, le Prince Serpent et autres figures troublantes incarnent la part obscure des légendes de la Table Ronde.
Réservation conseillée. .
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96
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English :
L’événement Contes obscures de la Table Ronde avec DamEnora Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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