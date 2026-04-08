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Contes obscures de la Table Ronde avec DamEnora Château de Comper Concoret

Contes obscures de la Table Ronde avec DamEnora Château de Comper Concoret mercredi 12 août 2026.

Lieu : Château de Comper

Adresse : Centre de l'Imaginaire Arthurien

Ville : 56430 Concoret

Département : Morbihan

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Concoret

Contes obscures de la Table Ronde avec DamEnora

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Chevaliers maudits, métamorphoses et serments brisés Bisclavret, le Prince Serpent et autres figures troublantes incarnent la part obscure des légendes de la Table Ronde.
Réservation conseillée.   .

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96 

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English :

L’événement Contes obscures de la Table Ronde avec DamEnora Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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