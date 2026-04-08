Contes obscures de la Table Ronde avec DamEnora Château de Comper Concoret

Concoret

Contes obscures de la Table Ronde avec DamEnora

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Chevaliers maudits, métamorphoses et serments brisés Bisclavret, le Prince Serpent et autres figures troublantes incarnent la part obscure des légendes de la Table Ronde.

Réservation conseillée. .

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

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English :

L’événement Contes obscures de la Table Ronde avec DamEnora Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande