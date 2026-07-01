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AGENDA · Saint-Hilaire-de-Voust

Atelier du cochon Saint-Hilaire-de-Voust

mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Hilaire-de-Voust

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
3 La Barotière
Ville
85120 Saint-Hilaire-de-Voust
Département
Vendée
Tarif
5 5

Saint-Hilaire-de-Voust

Atelier du cochon

3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Atelier du cochon, venez en apprendre davantage sur nos amis les porcins.
Atelier du cochon, venez en apprendre davantage sur nos amis les porcins.   .

3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 60 88 98 36  lolita.85g@gmail.com

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English :

Pig Workshop: Come learn more about our pig friends.

L’événement Atelier du cochon Saint-Hilaire-de-Voust a été mis à jour le 2026-07-06 par CDT85

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