Atelier du cochon Saint-Hilaire-de-Voust
mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Hilaire-de-Voust
Informations pratiques
Saint-Hilaire-de-Voust
Atelier du cochon
3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Atelier du cochon, venez en apprendre davantage sur nos amis les porcins.
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3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 60 88 98 36 lolita.85g@gmail.com
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English :
Pig Workshop: Come learn more about our pig friends.
L’événement Atelier du cochon Saint-Hilaire-de-Voust a été mis à jour le 2026-07-06 par CDT85
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