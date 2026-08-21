Atelier du Management Durable : Global Impact Projects, entrepreneuriat à impact et Genève, Capitale de l’Impact, Maison de l’Avenir, Genève

Informations pratiques

Atelier du Management Durable : Global Impact Projects, entrepreneuriat à impact et Genève, Capitale de l’Impact Jeudi 24 septembre, 09h30 Maison de l’Avenir

Gratuit, sur inscription préalable. Ouvert aux membres du Geneva Forum et aux personnes participant pour la première fois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T09:30:00+02:00 – 2026-09-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T09:30:00+02:00 – 2026-09-24T17:00:00+02:00

Le cycle d’automne des Ateliers du Management Durable

Afin de préparer le Geneva Forum 2026, le Forum de Genève ouvre le cycle d’automne des Ateliers du Management Durable, consacré aux Global Impact Projects, à l’entrepreneuriat à impact et à la démarche Genève, Capitale de l’Impact.

La prochaine session se tiendra le jeudi 24 septembre 2026, de 10h00 à 17h00, à la Maison de l’Avenir, à Genève.

Accueil des participantsdès 9h30.

Au cours du premier semestre 2026, les Global Impact Projects ont atteint une nouvelle étape de maturité méthodologique et stratégique. Neuf projets sont désormais prêts à entrer dans la phase des esquisses professionnelles, qui sera engagée dès la mobilisation des financements nécessaires.

Au programme de la matinée

Présentation de The Learning Project Foundation, Global Impact Project du mois.

Atelier collaboratif « Transformer une changemaker idea en projet à impact », consacré à la structuration d’une idée, à l’identification des parties prenantes, aux modèles économiques et aux premières preuves nécessaires pour développer un projet crédible et finançable.

Au programme de l’après-midi

Point d’avancement des neuf Global Impact Projects et préparation de leur prochaine phase de développement.

Consultation participative autour de Genève, Capitale de l’Impact, consacrée aux nouveaux modèles de coopération, de financement et de positionnement international de la Genève internationale.

Appel à participation

Cette journée s’adresse aux organisations internationales, agences des Nations Unies, ONG, institutions scientifiques, fondations, entreprises, financeurs, établissements d’enseignement, experts, entrepreneurs et porteurs de projets souhaitant contribuer au développement de projets à impact et aux coopérations internationales.

Les travaux de cette journée contribueront à la préparation duGeneva Forum 2026,qui se tiendra à Genèvedu 7 au 11 décembre 2026.

Maison de l’Avenir Rue fendt 1 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.geneva-forum.com/Geneva-Sustainable-Management-Workshops.html?lang=fr »}] [{« link »: « https://www.geneva-forum.com/+-December-2026-+.html?lang=fr »}]

Le Forum de Genève ouvre son cycle d’automne avec une journée consacrée aux Global Impact Projects, à l’entrepreneuriat à impact et à Genève, Capitale de l’Impact.

Geneva Forum