Informations pratiques

Saint-Hilaire-de-Voust

Atelier du soigneur

3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 11:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez prendre soin des animaux de la ferme (nourrissage, brossage…)

Venez prendre soin des animaux de la ferme (nourrissage, brossage…) .

3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 60 88 98 36 lolita.85g@gmail.com

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English :

Come help take care of the farm animals (feeding, brushing, etc.)

L’événement Atelier du soigneur Saint-Hilaire-de-Voust a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT85