Atelier du soigneur Saint-Hilaire-de-Voust
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Hilaire-de-Voust
Informations pratiques
Saint-Hilaire-de-Voust
Atelier du soigneur
3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 11:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez prendre soin des animaux de la ferme (nourrissage, brossage…)
Venez prendre soin des animaux de la ferme (nourrissage, brossage…) .
3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 60 88 98 36 lolita.85g@gmail.com
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English :
Come help take care of the farm animals (feeding, brushing, etc.)
L’événement Atelier du soigneur Saint-Hilaire-de-Voust a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT85
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