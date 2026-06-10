Atelier du solstice La Gauderie Grangues
Atelier du solstice La Gauderie Grangues dimanche 20 septembre 2026.
Grangues
Atelier du solstice
La Gauderie Ferme de la Gauderie Grangues Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Participez à cet atelier bien-être et célébrer les passages de saison en douceur parmi les chevaux et la nature. Au programme, rituels de célébration, cercles d’intentions et ateliers créatif de saison.
Dès 15 ans.
Participez à cet atelier bien-être et célébrer les passages de saison en douceur parmi les chevaux et la nature. Au programme, rituels de célébration, cercles d’intentions et ateliers créatif de saison.
Dès 15 ans. .
La Gauderie Ferme de la Gauderie Grangues 14160 Calvados Normandie +33 6 11 05 68 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier du solstice
Join us for this well-being workshop and celebrate the gentle passage of the seasons among horses and nature. On the programme: celebration rituals, intention circles and seasonal creative workshops.
From 15 years upwards.
L’événement Atelier du solstice Grangues a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Normandie Pays d’Auge
À voir aussi à Grangues (Calvados)
- Visite nocturne de l’église Notre-Dame Grangues 18 juillet 2026
- Rencontres Héritage et Mémoire La Gauderie Grangues 23 août 2026
- [JOURNÉES DU PATRIMOINE] Visite de l’église Notre-Dame Grangues 19 septembre 2026