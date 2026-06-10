Atelier du solstice La Gauderie Grangues

Grangues

Atelier du solstice

La Gauderie Ferme de la Gauderie Grangues Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Participez à cet atelier bien-être et célébrer les passages de saison en douceur parmi les chevaux et la nature. Au programme, rituels de célébration, cercles d’intentions et ateliers créatif de saison.

Dès 15 ans.

Participez à cet atelier bien-être et célébrer les passages de saison en douceur parmi les chevaux et la nature. Au programme, rituels de célébration, cercles d’intentions et ateliers créatif de saison.

Dès 15 ans. .

La Gauderie Ferme de la Gauderie Grangues 14160 Calvados Normandie +33 6 11 05 68 73

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English : Atelier du solstice

Join us for this well-being workshop and celebrate the gentle passage of the seasons among horses and nature. On the programme: celebration rituals, intention circles and seasonal creative workshops.

From 15 years upwards.

L’événement Atelier du solstice Grangues a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Normandie Pays d’Auge