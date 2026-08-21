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Atelier d’un Maitre-Verrier, Atelier Maitre Verrier, Saint-Pierre-en-Faucigny

samedi 19 septembre 2026 · Atelier Maitre Verrier · Saint-Pierre-en-Faucigny

Atelier d’un Maitre-Verrier, Atelier Maitre Verrier, Saint-Pierre-en-Faucigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier Maitre Verrier
Adresse
824 rue des Glières 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Ville
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Département
Haute-Savoie

Atelier d’un Maitre-Verrier 19 et 20 septembre Atelier Maitre Verrier Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nommée MOF, Meilleurs Ouvriers de France « vitraux d’art », en 2004, Christine Charbonnel crée des vitraux d’art et restaure des vitraux anciens. Presque toutes les églises de la Communauté de Communes du Pays Rochois ont bénéficié de son talent, tant en restauration qu’en création.

Atelier Maitre Verrier 824 rue des Glières 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny Saint-Pierre-en-Faucigny 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Nommée MOF, Meilleurs Ouvriers de France « vitraux d’art », en 2004, Christine Charbonnel crée des vitraux d’art et restaure des vitraux anciens. Presque toutes les églises de la Communauté de du ont…

@Christine Charbonnel

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