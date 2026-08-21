Vormy : l’esprit de l’alpage, Villa Cohendier, Saint-Pierre-en-Faucigny

Informations pratiques

Vormy : l’esprit de l’alpage Vendredi 18 septembre, 20h30 Villa Cohendier Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Dernier alpage dans le massif des Aravis en Haute-Savoie à ne plus être occupé, la “Chavanne” ou fruitière de Vormy avait perdu sa vocation initiale ; il a fallu la force de conviction d’élus, aidés de bénévoles, pour envisager la renaissance de l’alpage. Depuis mai 2018, l’alpage a recommencé à vivre avec l’installation d’une famille, des brebis, des chèvres, la basse-cour, des chevaux, des cochons, la fabrication et la transformation du fromage sur place. Ce documentaire retrace l’histoire d’une rencontre entre les hommes qui occupent et font vivre l’alpage de Vormy, perpétuant un pastoralisme ancestral et ceux qui en font un lieu de partage et de convivialité rallumant ainsi “l’esprit de l’alpage”.

Villa Cohendier 833 route des gorges du Borne 74800 Saint Pierre en Faucigny Saint-Pierre-en-Faucigny 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.80.95.98.74 https://www.villacohendier.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@villacohendier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 80 95 98 74 »}] Située au coeur de Saint-Pierre en Faucigny, dans un écrin de verdure préservé, la Villa Cohendier offre un espace unique pour appréhender le territoire, ses enjeux et ses spécificités.

Le centre d’interprétation de la Villa Cohendier plonge les visiteurs dans l’histoire locale, la nature et l’environnement grâce à un parcours muséographique innovant. Les expositions interactives et pédagogiques, offrent une expérience enrichissante pour tous.À travers différents dispositifs sensoriels, le public pourra enrichir ses connaissances sur le cycle de l’eau, l’exploration de la montagne, l’urbanisme et l’habitat.

Attenant à la Villa Cohendier, son parc, ouvert toute l’année, permet de découvrir différentes variétés d’arbres, ’oiseaux et de fleurs. parking à proximité

Dernier alpage dans le massif des Aravis en Haute-Savoie à ne plus être occupé, la “Chavanne” ou fruitière de Vormy avait perdu sa vocation initiale ; il a fallu la force de conviction d’élus, aidés…

©Alain Duval