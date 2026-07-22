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AGENDA · Erquy

Atelier duo nature Erquy

jeudi 23 juillet 2026 · Erquy

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Plage de caroual
Ville
22430 Erquy
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Erquy

Atelier duo nature

Plage de caroual Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:00:00
fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Envie de partager un moment unique avec votre enfant les pieds dans le sable ?

On se retrouve avec Marina (animatrice nature) pour l’atelier Duo Nature, une activité qui sort de l’ordinaire.

Au programme 2h30 d’immersion nature, de jeux sensoriels pour explorer le littoral et d’initiation au Land’Art pour créer ensemble avec les trésors de la plage. Un moment simple, complice et ressourçant.   .

Plage de caroual Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Atelier duo nature Erquy a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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