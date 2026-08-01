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AGENDA · Commenailles

Atelier E-Sport Santé Commenailles

mardi 25 août 2026 · Commenailles

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
5 Place du Général Michelin
Ville
39140 Commenailles
Département
Jura
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Commenailles

Atelier E-Sport Santé

5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Solène vous donne rendez-vous pour un atelier E-Sport Santé.

Venez relever le défi, partager un moment ludique et découvrir les bienfaits de l’activité physique version gaming !   .

5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39  contact@madeiniki.org

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English : Atelier E-Sport Santé

L’événement Atelier E-Sport Santé Commenailles a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme JurAbsolu

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