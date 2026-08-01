Atelier E-Sport Santé Commenailles
mardi 25 août 2026 · Commenailles
Informations pratiques
Commenailles
Atelier E-Sport Santé
5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Solène vous donne rendez-vous pour un atelier E-Sport Santé.
Venez relever le défi, partager un moment ludique et découvrir les bienfaits de l’activité physique version gaming ! .
5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org
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English : Atelier E-Sport Santé
L’événement Atelier E-Sport Santé Commenailles a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme JurAbsolu
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