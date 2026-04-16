Les Commenaill’ries Commenailles
Les Commenaill’ries Commenailles samedi 29 août 2026.
Commenailles
Les Commenaill’ries
Place du village Commenailles Jura
Tarif : 6 – 6 – 13 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
18h le Cirque Ilya propose les Frères Panini
19h repas franc comtois
21h Pocket Théatre propose Hommes Intègres .
Place du village Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 47 91 54
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English : Les Commenaill’ries
L’événement Les Commenaill’ries Commenailles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu
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