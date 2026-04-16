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Les Commenaill’ries Commenailles

Les Commenaill’ries Commenailles samedi 29 août 2026.

Adresse : Place du village

Ville : 39140 Commenailles

Département : Jura

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif : 6 6 13 Tarif réduit Tarif spécial

Commenailles

Les Commenaill’ries

Place du village Commenailles Jura

Tarif : 6 – 6 – 13 EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

18h le Cirque Ilya propose les Frères Panini
19h repas franc comtois
21h Pocket Théatre propose Hommes Intègres   .

Place du village Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 47 91 54 

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English : Les Commenaill’ries

L’événement Les Commenaill’ries Commenailles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu

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