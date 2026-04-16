Commenailles

Les Commenaill’ries

Place du village Commenailles Jura

Tarif : 6 – 6 – 13 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

18h le Cirque Ilya propose les Frères Panini

19h repas franc comtois

21h Pocket Théatre propose Hommes Intègres .

Place du village Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 47 91 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Commenaill’ries

L’événement Les Commenaill’ries Commenailles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu