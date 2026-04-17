Les Saisons des Histoires Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Commenailles Commenailles
Les Saisons des Histoires Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Commenailles Commenailles samedi 24 octobre 2026.
Commenailles
Les Saisons des Histoires
Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Commenailles 90 rue Madeleine Vionnet Commenailles Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Plongez dans un univers inspiré par des saisons bercées de chansons et illuminées par les kamishibaïs magiques.
Animé par Artisane d’histoires.
Sans réservation ouvert à tous à partir de 5 ans. .
Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Commenailles 90 rue Madeleine Vionnet Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04 mediatheque@bressehauteseille.fr
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English :
L’événement Les Saisons des Histoires Commenailles a été mis à jour le 2026-04-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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