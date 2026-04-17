Concert Eclips Salle des fêtes Commenailles

Commenailles

Concert Eclips

Salle des fêtes Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17 23:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Concert du groupe dolois Eclips. Ce groupe est né dans les années 80 et a régulièrement évolué au cours des années. Aujourd’hui 6 musiciens/ chanteurs vont reprendre, pour vous, les titres pop/rock standards dans une ambiance festive et chaleureuse. .

Salle des fêtes Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 04 23 37 abc.commenailles@gmail.com

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English : Concert Eclips

L’événement Concert Eclips Commenailles a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme JurAbsolu