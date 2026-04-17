Concert Eclips Salle des fêtes Commenailles
Concert Eclips Salle des fêtes Commenailles samedi 17 octobre 2026.
Commenailles
Concert Eclips
Salle des fêtes Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 23:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Concert du groupe dolois Eclips. Ce groupe est né dans les années 80 et a régulièrement évolué au cours des années. Aujourd’hui 6 musiciens/ chanteurs vont reprendre, pour vous, les titres pop/rock standards dans une ambiance festive et chaleureuse. .
Salle des fêtes Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 04 23 37 abc.commenailles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Eclips
L’événement Concert Eclips Commenailles a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme JurAbsolu
À voir aussi à Commenailles (Jura)
- Atelier couture Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles 25 avril 2026
- Atelier découverte logiciel Inkscape Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles 27 avril 2026
- ABC Ciné Commenailles salle des fêtes Commenailles 29 avril 2026
- Bébés Lecteurs Médiathèque Bresse Haute Seille site de Commenailles Commenailles 19 mai 2026
- ABC Ciné Commenailles place du Général Michelin Commenailles 27 mai 2026