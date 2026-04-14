Atelier » Eau – là – là » Lundi 20 avril, 14h00 Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T16:00:00+02:00

Les chercheurs de l’IMT Mines Alès, vous invitent à une après-midi enrichissante et intéractive le lundi 20 avril 2026 de 14h à 16h au Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, pour un atelier intitulé « Eau – là – là – A la découverte de l’eau dans les Cévennes d’aujourd’hui et de demain ».

Les participants auront l’occasion de tester leurs connaissances grâce à un quiz tout en découvrant le cycle de l’eau et les enjeux de la pollution.

Des expériences pratiques sur le PH de l’eau permettront d’explorer ses caractéristiques essentielles.

Un concours de dessin sur les Cévennes du futur stimulera la créativité de chacun.

Rejoignez-nous pour cette aventure au coeur de l’eau et de son impact sur notre environnement !

Enfants de 10 à 12 ans

Inscritption obligatoire au 04 66 56 42 30

Gratuit

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 42 30 »}]

A la découverte de l’eau dans les Cévennes d’aujourd’hui et de demain atelier gratuit