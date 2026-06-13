ATELIER ECRITURE À LA PLUME Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

Vigneux-de-Bretagne

ATELIER ECRITURE À LA PLUME

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 14:00:00

fin : 2026-08-24 16:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Cet atelier est l’occasion de découvrir et ou redécouvrir pour certain la technique de l’écriture à la plume

Dans une ancienne école d’autrefois reconstituée, les enfants pourront découvrir les pupitres en bois, les anciens cahiers, les cartes, les plumiers et encriers. A travers une séance d’écriture à la plume avec une dictée ou simplement un poème, ils auront le plaisir d’écrire à l’encre violette.

Réservation obligatoire. .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This workshop is an opportunity to discover and or rediscover for some the technique of writing with a pen

L’événement ATELIER ECRITURE À LA PLUME Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-13 par Point d’accueil Sucé sur Erdre