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ATELIER ECRITURE À LA PLUME Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

ATELIER ECRITURE À LA PLUME Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne lundi 24 août 2026.

Lieu : Ecomusée Rural du Pays Nantais

Adresse : 81 Rue Anne de Bretagne

Ville : 44360 Vigneux-de-Bretagne

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 24 août 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 9

Vigneux-de-Bretagne

ATELIER ECRITURE À LA PLUME

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 14:00:00
fin : 2026-08-24 16:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Cet atelier est l’occasion de découvrir et ou redécouvrir pour certain la technique de l’écriture à la plume
Dans une ancienne école d’autrefois reconstituée, les enfants pourront découvrir les pupitres en bois, les anciens cahiers, les cartes, les plumiers et encriers. A travers une séance d’écriture à la plume avec une dictée ou simplement un poème, ils auront le plaisir d’écrire à l’encre violette.
Réservation obligatoire.   .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51  ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

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English :

This workshop is an opportunity to discover and or rediscover for some the technique of writing with a pen

L’événement ATELIER ECRITURE À LA PLUME Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-13 par Point d’accueil Sucé sur Erdre

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