ATELIER TEINTURE NATURELLE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

Vigneux-de-Bretagne

ATELIER TEINTURE NATURELLE

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Atelier Eco-Herbier pour les petits

visite de l’ancienne ferme incluse + petit goûter.

Réservation obligatoire .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

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English :

Eco-Herbier workshop for children

L’événement ATELIER TEINTURE NATURELLE Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-13 par Point d’accueil Sucé sur Erdre