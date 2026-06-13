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ATELIER TEINTURE NATURELLE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

ATELIER TEINTURE NATURELLE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne mercredi 19 août 2026.

Lieu : Ecomusée Rural du Pays Nantais

Adresse : 81 rue Anne de Bretagne

Ville : 44360 Vigneux-de-Bretagne

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 9

Vigneux-de-Bretagne

ATELIER TEINTURE NATURELLE

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Atelier Eco-Herbier pour les petits
visite de l’ancienne ferme incluse + petit goûter.
Réservation obligatoire   .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51  ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

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English :

Eco-Herbier workshop for children

L’événement ATELIER TEINTURE NATURELLE Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-13 par Point d’accueil Sucé sur Erdre

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