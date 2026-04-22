Informations pratiques

Vigneux-de-Bretagne

FETE DU BLE NOIR

81, rue Anne de Bretagne La Paquelais Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Fête traditionnelle avec danses, artisanat, vieux métiers et battage à l’ancienne

Cette fête traditionnelle se tiendra sur le site de l’ancienne ferme avec pour l’objectif de faire revivre les traditions ancestrales du fauchage et du battage du blé noir, le public pourra observer ces gestes d’autrefois.

De nombreuses animations seront proposées lors de cette journée festive: dictée à la plume, démonstration du beurre à la baratte, cuisson du pain au feu de bois.

Restauration sur place

Dans le cadre de la Fête des possibles en Erdre et Gesvres .

81, rue Anne de Bretagne La Paquelais Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruraldevigneux@gmail.com

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English :

Traditional festival with dances, crafts, old trades and traditional threshing

L’événement FETE DU BLE NOIR Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-07-30 par Point d’accueil Sucé sur Erdre