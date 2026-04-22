FETE DU BLE NOIR Vigneux-de-Bretagne
dimanche 13 septembre 2026 · Vigneux-de-Bretagne
Informations pratiques
Vigneux-de-Bretagne
FETE DU BLE NOIR
81, rue Anne de Bretagne La Paquelais Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Fête traditionnelle avec danses, artisanat, vieux métiers et battage à l’ancienne
Cette fête traditionnelle se tiendra sur le site de l’ancienne ferme avec pour l’objectif de faire revivre les traditions ancestrales du fauchage et du battage du blé noir, le public pourra observer ces gestes d’autrefois.
De nombreuses animations seront proposées lors de cette journée festive: dictée à la plume, démonstration du beurre à la baratte, cuisson du pain au feu de bois.
Restauration sur place
Dans le cadre de la Fête des possibles en Erdre et Gesvres .
81, rue Anne de Bretagne La Paquelais Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruraldevigneux@gmail.com
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English :
Traditional festival with dances, crafts, old trades and traditional threshing
L’événement FETE DU BLE NOIR Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-07-30 par Point d’accueil Sucé sur Erdre
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