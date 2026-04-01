Atelier écriture Le geste et l’image Médiathèque Le MIX Mourenx

Mourenx

Atelier écriture Le geste et l’image

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Venez participer à des ateliers d’écriture créative à partir des photos prises à l’occasion de la réalisation d’une fresque collective. Ces textes enrichiront une exposition autour du thème le geste et l’image proposée cet été au MI[X]. .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

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English : Atelier écriture Le geste et l’image

L’événement Atelier écriture Le geste et l’image Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn