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Atelier écriture Le geste et l’image Médiathèque Le MIX Mourenx

Atelier écriture Le geste et l’image Médiathèque Le MIX Mourenx

Atelier écriture Le geste et l’image Médiathèque Le MIX Mourenx mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Le MIX

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-22T14:00:00

Fin : 2026-04-22T16:00:00

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Mourenx

Atelier écriture Le geste et l’image

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Venez participer à des ateliers d’écriture créative à partir des photos prises à l’occasion de la réalisation d’une fresque collective. Ces textes enrichiront une exposition autour du thème le geste et l’image proposée cet été au MI[X].   .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80  contact@le-mix.fr

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English : Atelier écriture Le geste et l’image

L’événement Atelier écriture Le geste et l’image Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn

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