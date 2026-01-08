Atelier écriture Libraire Tandem Mauléon-Licharre

Atelier écriture

Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

La librairie Tandem vous invite à Mauléon.

Maïténa assure l’intérim de Sophie pour le premier atelier d’écriture de l’année et vous proposera un sujet. En raison de l’espace, nous vous invitons à vous inscrire. .

