Ciné-concert les maîtres foux Günea Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre

Ciné-concert les maîtres foux

Günea 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Les musiciens du groupe ALBA viennent à Mauléon et nous proposent un ciné-concert à partir du film Les Maîtres fous de l’ethnographe cinéaste Jean Rouch.

Dans cet impressionnant documentaire sorti en 1955, Jean Rouch filme des habitants du Niger accomplissant un rituel de théâtre, danse et sacrifices, qui rejoue la violence de la colonisation.

ALBA

– Mattin Olzomendi guitare,

– Peio Irigoien guitare basse,

– Xalbat Borda batterie,

– Amaiur Epher guitare,

– Allande Etxeberri clarinette basse.

Buvette sur place. .

Günea 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Ciné-concert les maîtres foux

L’événement Ciné-concert les maîtres foux Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque