Atelier écriture sur l’époque minière de Lavaveix-les-Mines, Les Ateliers de la Mine, Lavaveix-les-Mines

Informations pratiques

Atelier écriture sur l’époque minière de Lavaveix-les-Mines Samedi 19 septembre, 10h00 Les Ateliers de la Mine Creuse

Atelier à prix libre. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À partir de différents bâtiments témoins du passé minier de Lavaveix, laissez-vous transporter à l’époque de l’exploitation minière en imaginant un récit de fiction. Racontée du point de vue d’un personnage secondaire, cette histoire plongera dans le quotidien des habitants et donnera vie aux lieux, en mêlant patrimoine, mémoire et imaginaire.

Les Ateliers de la Mine 2 allée de la Mine, 23150 Lavaveix-les-Mines Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 62 17 02 http://lesateliersdelamine.tl https://www.facebook.com/lesateliersdelamine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 62 17 02 »}] Les Ateliers de la Mine sont des bâtiments en brique rouge inscrits au titre des Monuments historiques, témoins de l’activité minière de Lavaveix-Les-Mines par le passé. Aujourd’hui, un tiers-lieu y est installé, où se croisent des dynamiques économiques, culturelles, sociales et environnementales.

Y cohabitent aujourd’hui un café, une recyclerie, une bibliothèque et des espaces de travail privatifs ou communs, dont les activités, animations et événements permettent la rencontre et le dialogue entre usagers de tous horizons : habitants, bénévoles, professionnels, artistes, résidents, bricoleurs… Accessible en voiture, par la départementale 55, le lieu est équipé d’un parking à proximité et de nombreuses places de stationnement dans le village.

Accessible en vélo ou en bus également.

Sur la base des bâtiments situés à proximité, raconter du point de vue d’un personnage secondaire une histoire fictive à l’époque minière.

©LesAteliersDeLaMine