Visite guidée – patrimoine minier : « là, il y avait… », Les Ateliers de la Mine, Lavaveix-les-Mines

Informations pratiques

Visite guidée – patrimoine minier : « là, il y avait… » 19 et 20 septembre Les Ateliers de la Mine Creuse

Visite à prix libre, limitée à 25 places. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez pour une visite commentée de 1h30 à travers le village en compagnie d’experts du patrimoine minier de Lavaveix. Au fil du parcours, ils partageront leurs connaissances, leur passion et de nombreuses anecdotes pour vous faire découvrir l’histoire de la mine et l’empreinte qu’elle a laissée sur le territoire et ses habitants.

Les Ateliers de la Mine 2 allée de la Mine, 23150 Lavaveix-les-Mines Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 62 17 02 http://lesateliersdelamine.tl https://www.facebook.com/lesateliersdelamine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 62 17 02 »}] Les Ateliers de la Mine sont des bâtiments en brique rouge inscrits au titre des Monuments historiques, témoins de l’activité minière de Lavaveix-Les-Mines par le passé. Aujourd’hui, un tiers-lieu y est installé, où se croisent des dynamiques économiques, culturelles, sociales et environnementales.

Y cohabitent aujourd’hui un café, une recyclerie, une bibliothèque et des espaces de travail privatifs ou communs, dont les activités, animations et événements permettent la rencontre et le dialogue entre usagers de tous horizons : habitants, bénévoles, professionnels, artistes, résidents, bricoleurs… Accessible en voiture, par la départementale 55, le lieu est équipé d’un parking à proximité et de nombreuses places de stationnement dans le village.

Accessible en vélo ou en bus également.

Des experts du patrimoine minier de Lavaveix partagent leurs connaissances et des anecdotes au cours d’un circuit de 1h30 dans le village.

©pch.vector