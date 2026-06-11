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Atelier égouttoir à petits fruits en céramique Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes

Atelier égouttoir à petits fruits en céramique Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes

Atelier égouttoir à petits fruits en céramique Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Maison de quartier Madeleine champ de mars

Adresse : 22 rue Emile Pehant, 44000 Nantes, 44000 Nantes

Ville : 44262 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Gratuit Atelier gratuit, sur réservation

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Gratuit Atelier gratuit, sur réservation Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

Lors de cet atelier, vous allez créer votre propre égouttoir à petits fruits en céramique !A partir d’un morceau de terre et vos 10 doigts vous étalerez la terre de façon uniforme pour créer une plaque de terre et vous découperez les différents éléments de l’égouttoir selon des patrons que je vous fournirai. Vous assemblerez ensuite ces élements pour que l’égouttoir prenne forme :)C’est ce qu’on appelle la technique de « la plaque » !Si il vous reste du temps et selon l’inspiration du moment, vous pourrez décorer votre égouttoir avec des engobes de couleur.Tout le matériel est fourni, les cuissons de la terre également.

Maison de quartier Madeleine champ de mars Nantes 44262


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